В 2014 году обменный курс валют был оторван от реальности - Гонтарева
Киев • УНН
КИЕВ. 15 марта. УНН. В 2014 году состояние национальной экономики и банковской системы было ужасным. Об этом во время выступления в парламенте заявила глава НБУ Валерия Гонтарева, передает корреспондент УНН.
"Когда в 2014 году я пришла в НБУ состояние национальной экономики и банковской системы было ужасным. Огромные макроэкономические дисбалансы, оторванный от реальности обменный курс, существенное фискальное доминирование, больная банковская система практически отсутствует банковский надзор, высокий уровень кредитования связанных лиц и непрозрачная структура собственности, не эффективная процедура борьбы с отмыванием денег и т.д.", - рассказала В.Гонтарева.
Она добавила, что в 2014 году, в стране "одновременно соединились три кризиса - макроэкономический, валютный и банковский".
"Самое страшное - наша страна находилась в состоянии войны. Вместе с частью территорий мы потеряли почти 20% нашего ВВП и 30% валютной выручки. Это был действительно разрушительный шторм", - подчеркнула В.Гонтарева.
Как сообщал УНН, согласно повестке дня, Верховная Рада в четверг планирует рассмотреть вопрос о назначении Якова Смолия председателем Национального банка и увольнении от этой должности Валерии Гонтаревой.