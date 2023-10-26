Уже встановили 447 підозрюваних у воєнних злочинах на території України
Київ • УНН
КИЇВ. 26 жовтня. УНН. Правоохоронці встановили 447 підозрюваних осіб у вчиненні воєнних злочинів, серед яких сексуальне насильство, катування та вбивства, на території України. Про це сказав керівник департаменту воєнних злочинів Офісу Генпрокурора Юрій Бєлоусов в ефірі телемарафону у четвер, пише УНН.
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"Якщо ми говоримо про воєнні злочини, - сексуальне насильство, катування, вбивства, атаки на цивільні об'єкти, то на сьогодні ми маємо 447 підозрюваних осіб. Тобто, це не ті люди, яких ми вважаємо можливо причетними - таких десятки тисяч. А ті, яких ми вже точно встановили, маємо докази і яким офіційно повідомили про підозру. По 267 - вже обвинувальні акти перебувають у наших судах, є 63 вироки національних судів. З цих 63 вироків 15 - це, які реально перебувають в руках українського правосуддя", - розповів Бєлоусов.
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