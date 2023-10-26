Уже установили 447 подозреваемых в военных преступлениях на территории Украины

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"Если мы говорим о военных преступлениях, - сексуальное насилие, пытки, убийства, атаки на гражданские объекты, то на сегодня мы имеем 447 подозреваемых лиц. То есть, это не те люди, которых мы считаем возможно причастными - таких десятки тысяч. А те, которых мы уже точно установили, имеем доказательства и которым официально сообщили о подозрении. По 267 - уже обвинительные акты находятся в наших судах, есть 63 приговора национальных судов. Из этих 63 приговоров 15 - это, которые реально находятся в руках украинского правосудия", - рассказал Белоусов.

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