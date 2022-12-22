Уже не "спецоперація"? путін назвав війну війною

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"Наша мета — не розкручувати маховик українського конфлікту, а закінчити цю війну, ми прагнутимемо, щоб це було закінчено — і що швидше, то краще. Інтенсифікація бойових дій веде до невиправданих втрат. Курочка по зернятку клює", - сказав сьогодні путін під час зустрічі з журналістами кремлівського пулу.

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Російське законодавство, зокрема стаття про "дискредитацію армії", передбачає кримінальну та адміністративну відповідальність за подібні формулювання.

Раніше Генпрокуратура пояснила, що вторгнення рф на територію України не можна називати війною, оскільки це "недостовірно викладає суть військової операції, що проводиться".

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