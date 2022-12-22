путін зробив низку смішних заяв про Patriot для України і пообіцяв їх "лускати"

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"Щодо „Patriot“, то це досить стара система, вона не працює так, як, скажімо, наша С-300. Проте ті, хто нам протистоять, виходять з того, що це оборонна зброя — ну, і гаразд. Просто матимемо це на увазі. І протиотрута завжди знайдеться – ми ці системи лускаємо", – сказав путін.

Разом з тим, президент рф заявив, що оголошене напередодні постачання Києву зенітно-ракетних комплексів Patriot призведе до затягування конфлікту.

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Крім того російський диктатор припустив, що ресурси країн НАТО не перебувають "на межі вичерпання", а в Україну вони постачають зброю радянського виробництва.

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Нагадаємо

Вчора, 21 грудня, Сполучені Штати оголосили про надання чергового пакету військової допомоги України. До нього також увійшли системи протиповітряної оборони Patriot.

Резніков заявив, що ця передача зброї не є "різдвяним подарунком" для України, а тим, "що необхідно для роботи".