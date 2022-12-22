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путин сделал ряд смешных заявлений о Patriot для Украины и пообещал их "щелкать"

Киев • УНН

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КИЕВ. 22 декабря. УНН. русский диктатор владимир путин назвал систему Patriot старой, но заверил, что против нее найдут противоядие. Об этом путин сказал во время встречи с росСМИ, передает УНН.

Цитата

"Относительно „Patriot“, то это достаточно старая система, она не работает так, как, скажем, наша С-300. Однако те, кто нам противостоят, исходят из того, что это оборонительное оружие — ну, и ладно. Просто будем иметь это в виду. И противоядие всегда найдется – мы эти системы щелкаем", – сказал путин.

Вместе с тем, президент рф заявил, что объявленная накануне поставка Киеву зенитно-ракетных комплексов Patriot приведет к затягиванию конфликта.

Добавим

Кроме того, российский диктатор предположил, что ресурсы стран НАТО не находятся "на грани исчерпания", а в Украину они поставляют оружие советского производства.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Резников в разговоре с председателем Пентагона выразил уверенность, что украинские военные быстро освоят Patriot

Напомним

Вчера, 21 декабря, Соединенные Штаты объявили о предоставлении очередного пакета военной помощи Украины. В него также вошли системы противовоздушной обороны Patriot.

Резников заявил, что эта передача оружия не является "рождественским подарком" для Украины, а тем, что "необходимо для работы".

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