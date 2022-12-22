Рєзніков у розмові з головою Пентагону висловив упевненість, що українські військові швидко освоять Patriot

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"Мав телефонний дзвінок з Ллойдом Дж. Остіном III. Вдячний за ще один пакет допомоги у сфері безпеки, особливо за нові можливості для захисту нашого неба від жорстоких нападів росії. Українські воїни-патріоти (PATRIOTic) швидко освоять ці системи. Вони неодноразово доводили свою майстерність", - написав він.

Нагадаємо

Вчора, 21 грудня, Сполучені Штати оголосили про надання чергового пакету військової допомоги України. До нього також увійшли системи протиповітряної оборони Patriot.

Резніков заявив, що ця передача зброї не є "різдвяним подарунком" для України, а тим, "що необхідно для роботи".