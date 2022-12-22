Резников в разговоре с главой Пентагона высказал уверенность, что украинские военные быстро освоят Patriot

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"Имел телефонный звонок с Ллойдом Дж. Остином III. Благодарен за еще один пакет помощи в сфере безопасности, особенно за новые возможности для защиты нашего неба от жестоких нападений россии. Украинские воины-патриоты (PATRIOTic) быстро освоят эти системы. Они неоднократно доказывали свое мастерство", - написал он.

Напомним

Вчера, 21 декабря, Соединенные Штаты объявили о предоставлении очередного пакета военной помощи Украины. В него также вошли системы противовоздушной обороны Patriot.

Резников заявил, что эта передача оружия не является "рождественским подарком" для Украины, а тем, "что необходимо для работы".