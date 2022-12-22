Уже не "спецоперация"? пути назвал войну войной

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"Наша цель — не раскручивать маховик украинского конфликта, а закончить эту войну, мы будем стремиться, чтобы это было закончено — и чем быстрее, тем лучше. Интенсификация боевых действий ведет к неоправданным потерям. Курочка по зернышку клюет", – сказал сегодня путин во время встречи с журналистами кремлевского пула.

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Российское законодательство, в частности статья о "дискредитации армии", предусматривает уголовную и административную ответственность за подобные формулировки.

Ранее Генпрокуратура пояснила, что вторжение рф на территорию Украины нельзя называть войной, поскольку это "недостоверно излагает суть проводимой военной операции".

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