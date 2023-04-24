Уже готуємо енергетику до наступної зими – Зеленський
Київ • УНН
КИЇВ. 24 квітня. УНН. Президент України Володимир Зеленський заявив, що в країні вже готують українську енергетику до наступної зими. Про це він сказав у відеозверненні, передає УНН.
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«Провів у Житомирі й спеціальну координаційну нараду – з усіма, хто відповідає за область. Детально розглянули безпеку економічну та соціальну ситуацію в області. Є рішення, зокрема, щодо відновлення енергетики після російських ударів й вже готуємо нашу енергетику до наступної зими», - розповів Зеленський.
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Також він повідомив, що є рішення щодо освітньої інфраструктури.
«В нараді сьогодні взяв участь міністр освіти і наук. Звичайно допоможемо нашим регіонам і Житомирщині, зокрема із шкільними автобусами», - сказав Зеленський.
Додамо
Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що Україна завершує опалювальний сезон із 8,5 млрд кубів газу в газосховищах і починає знову акумулювати ресурси.
Доповнення
Президент України Володимир Зеленський зустрівся з прем’єр-міністром Естонії Каєю Каллас у Житомирі.