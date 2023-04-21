Україна звершує опалювальний сезон із 8,5 млрд кубів газу в газосховищах - Шмигаль
Київ • УНН
КИЇВ. 21 квітня. УНН. Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що Україна завершує опалювальний сезон із 8,5 млрд кубів газу в газосховищах і починає знову акумулювати ресурси, передає УНН.
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"Опалювальний сезон завершуємо з профіцитом потужності в енергосистемі, 1,4 млн тонн вугілля на складах та 8,5 млрд кубів газу в газосховищах", - повідомив Шмигаль.
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Прем'єр наголосив, що це була складна зима.
"Найскладніша в нашій історії. Ми вистояли. Безмежна вдячність енергетикам, силам ППО, рятувальникам і всім, хто разом з Урядом, як єдина команда, працював задля цієї перемоги на енергетичному фронті", - додав глава уряду.
Шмигаль наголосив, що минулого року Україна накопичила ресурси в достатній кількості.
"Це зіграло важливу роль. Тепер починаємо знову акумулювати ресурси на наступний опалювальний сезон", - резюмував він.
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Нагадаємо
З 10 жовтня росіяни випустили по ключових енергетичних об’єктах понад 1200 ракет і дронів, понад 250 із них влучили у ціль. Внаслідок цього було пошкоджено 43% магістральних мереж. Крім того, через окупацію наразі понад 10 ГВт встановлених потужностей генерації наразі недоступні українській енергосистемі й знаходяться під контролем ворога. Це найбільша в Україні та Європі Запорізька АЕС, а також низка ТЕС і більшість вітрових та сонячних електростанцій.