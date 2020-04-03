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Уже двоє мешканців Дніпропетровщини одужали від коронавірусу

Київ • УНН

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КИЇВ. 3 квітня. УНН. На Дніпропетровщині від коронавірусу одужала жінка, яка однією з перших в регіоні потрапила в лікарню з COVID-19. Про це повідомив голова Дніпропетровської ОДА Олександр Бондаренко. Загалом вже двоє мешканців регіону успішно пройшли лікування від цієї хвороби, передає УНН із посиланням на повідомлення пресслужби ОДА.

“Вже завершило лікування подружжя, яке першим в області отримало позитивний тест на коронавірус. Чоловіка виписали з лікарні минулого тижня. А нині і його дружина отримала результат повторного тесту, який підтвердив: вона — здорова”, — розповів голова Дніпропетровської облдержадміністрації Олександр Бондаренко.

Він нагадав, що пара дуже сумлінно поставилася до власного здоров’я та безпеки оточуючих. Відчувши нездужання після повернення з-за кордону, чоловік з дружиною одразу звернулися до лікарів.

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“Закликаю мешканців області брати приклад з цього подружжя. Занедужали — дзвоніть лікарю. Медики мають чіткий алгоритм дій у таких ситуаціях. Госпітальні бази, які приймають хворих на коронавірус, нині забезпечуємо всім необхідним. Вони отримують засоби захисту, дезінфектори, обладнання. А обласний лабораторний центр — тести на COVID-19”, - наголосив Олександр Бондаренко.

Ще 12 мешканців Дніпропетровщини нині проходять лікування від коронавірусу.

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