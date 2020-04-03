Уже двое жителей Днепропетровской области выздоровели от коронавируса
Киев • УНН
КИЕВ. 3 апреля. УНН. В Днепропетровской области от коронавируса выздоровела женщина, которая одной из первых в регионе попала в больницу с COVID-19. Об этом сообщил председатель Днепропетровской ОГА Александр Бондаренко. В общем уже двое жителей региона успешно прошли лечение от этой болезни, передает УНН со ссылкой на сообщение прессслужбы ОГА.
"Уже завершили лечение супруги, которые первыми в области получили положительный тест на коронавирус. Мужчину выписали из больницы на прошлой неделе. А сейчас и его жена получила результат повторного теста, который подтвердил: она - здоровая", - рассказал председатель Днепропетровской облгосадминистрации Александр Бондаренко.
Он напомнил, что пара очень добросовестно отнеслась к собственному здоровью и безопасности окружающих. Почувствовав недомогание после возвращения из-за границы, муж с женой сразу обратились к врачам.
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"Призываю жителей области брать пример с этих супругов. Заболели - звоните врачу. Медики имеют четкий алгоритм действий в таких ситуациях. Госпитальные базы, которые принимают больных коронавирусом, сейчас обеспечиваем всем необходимым. Они получают средства защиты, дезинфекторы, оборудование. А областной лабораторный центр - тесты на COVID-19", - отметил Александр Бондаренко.
Еще 12 жителей Днепропетровской области сейчас проходят лечение от коронавируса.