Уже двое жителей Днепропетровской области выздоровели от коронавируса

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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
5 марта, 18:37 • 89629 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 101313 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 103444 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

Эксклюзив
"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 102638 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
5 марта, 15:49 • 110773 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 100067 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

Эксклюзив
Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
5 марта, 08:58 • 104701 просмотра

Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
5 марта, 08:02 • 106507 просмотра

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 131453 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 130417 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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Актуальное
Уже двое жителей Днепропетровской области выздоровели от коронавируса

Уже двое жителей Днепропетровской области выздоровели от коронавируса

Киев  •  УНН

 • 10385 просмотра

КИЕВ. 3 апреля. УНН. В Днепропетровской области от коронавируса выздоровела женщина, которая одной из первых в регионе попала в больницу с COVID-19. Об этом сообщил председатель Днепропетровской ОГА Александр Бондаренко. В общем уже двое жителей региона успешно прошли лечение от этой болезни, передает УНН со ссылкой на сообщение прессслужбы ОГА.

"Уже завершили лечение супруги, которые первыми в области получили положительный тест на коронавирус. Мужчину выписали из больницы на прошлой неделе. А сейчас и его жена получила результат повторного теста, который подтвердил: она - здоровая", - рассказал председатель Днепропетровской облгосадминистрации Александр Бондаренко.

Он напомнил, что пара очень добросовестно отнеслась к собственному здоровью и безопасности окружающих. Почувствовав недомогание после возвращения из-за границы, муж с женой сразу обратились к врачам.

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"Призываю жителей области брать пример с этих супругов. Заболели - звоните врачу. Медики имеют четкий алгоритм действий в таких ситуациях. Госпитальные базы, которые принимают больных коронавирусом, сейчас обеспечиваем всем необходимым. Они получают средства защиты, дезинфекторы, оборудование. А областной лабораторный центр - тесты на COVID-19", - отметил Александр Бондаренко.

Еще 12 жителей Днепропетровской области сейчас проходят лечение от коронавируса.

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