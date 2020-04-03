Уже двое жителей Днепропетровской области выздоровели от коронавируса

КИЕВ. 3 апреля. УНН. В Днепропетровской области от коронавируса выздоровела женщина, которая одной из первых в регионе попала в больницу с COVID-19. Об этом сообщил председатель Днепропетровской ОГА Александр Бондаренко. В общем уже двое жителей региона успешно прошли лечение от этой болезни, передает УНН со ссылкой на сообщение прессслужбы ОГА.