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Уже 3,2 млн біометричних паспортів оформлено в Україні

Уже 3,2 млн біометричних паспортів оформлено в Україні

Київ • УНН

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КИЇВ. 19 квітня. УНН. Державна міграційна служба України на сьогодні оформила вже 3,2 мільйона біометричних паспортів. про це під час засідання уряду повідомив голова ДМС Максим Соколюк, передає кореспондент УНН.

"На 9 годину ранку сьогодні, за статистикою, вже оформлено міграційною службою більше 3 млн таких документів та закордонними дипломатичними установами - 145 тис. біометричних паспортів. Всього кількість оформлених біометричних паспортів становить 3 млн 240 тис. 705", - сказав він.

Посадовець додав, що у відомстві розраховують, що за результатами цього року буде оформлено ще 2 мільйони біометричних паспортів.

Нагадаємо, у МЗС України заявили, що в ЄС підпишуть надання Україні "безвізу" скоріш за все до 18 травня.

Українські Національні Новини

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