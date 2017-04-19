Уже 3,2 млн біометричних паспортів оформлено в Україні
Київ • УНН
КИЇВ. 19 квітня. УНН. Державна міграційна служба України на сьогодні оформила вже 3,2 мільйона біометричних паспортів. про це під час засідання уряду повідомив голова ДМС Максим Соколюк, передає кореспондент УНН.
"На 9 годину ранку сьогодні, за статистикою, вже оформлено міграційною службою більше 3 млн таких документів та закордонними дипломатичними установами - 145 тис. біометричних паспортів. Всього кількість оформлених біометричних паспортів становить 3 млн 240 тис. 705", - сказав він.
Посадовець додав, що у відомстві розраховують, що за результатами цього року буде оформлено ще 2 мільйони біометричних паспортів.
Нагадаємо, у МЗС України заявили, що в ЄС підпишуть надання Україні "безвізу" скоріш за все до 18 травня.