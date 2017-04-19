Уже 3,2 млн биометрических паспортов оформлено в Украине
Киев • УНН
КИЕВ. 19 апреля. УНН. Государственная миграционная служба Украины сегодня оформила уже 3,2 миллиона биометрических паспортов. Об этом во время заседания правительства сообщил председатель ГМС Максим Соколюк, передает корреспондент УНН.
"На 9:00 утра сегодня, по статистике, уже оформлено миграционной службой более 3 млн таких документов и заграничными дипломатическими учреждениями - 145 тыс. биометрических паспортов. Всего количество оформленных биометрических паспортов составляет 3 млн 240 тыс. 705", - сказал он.
Чиновник добавил, что в ведомстве рассчитывают, что по результатам этого года будет оформлено еще 2 миллиона биометрических паспортов.
Напомним, в МИД Украины заявили, что в ЕС подпишут предоставления Украине "безвиза" скорее всего до 18 мая.