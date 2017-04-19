Уже 3,2 млн биометрических паспортов оформлено в Украине

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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
20:55 • 37210 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 101317 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 154344 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 115561 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 116008 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 112257 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 104085 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 107010 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103514 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 153065 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

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Актуальное
Уже 3,2 млн биометрических паспортов оформлено в Украине

Уже 3,2 млн биометрических паспортов оформлено в Украине

Киев  •  УНН

 • 7121 просмотра

КИЕВ. 19 апреля. УНН. Государственная миграционная служба Украины сегодня оформила уже 3,2 миллиона биометрических паспортов. Об этом во время заседания правительства сообщил председатель ГМС Максим Соколюк, передает корреспондент УНН.

"На 9:00 утра сегодня, по статистике, уже оформлено миграционной службой более 3 млн таких документов и заграничными дипломатическими учреждениями - 145 тыс. биометрических паспортов. Всего количество оформленных биометрических паспортов составляет 3 млн 240 тыс. 705", - сказал он.

Чиновник добавил, что в ведомстве рассчитывают, что по результатам этого года будет оформлено еще 2 миллиона биометрических паспортов.

Напомним, в МИД Украины заявили, что в ЕС подпишут предоставления Украине "безвиза" скорее всего до 18 мая.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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