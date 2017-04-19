Уже 3,2 млн биометрических паспортов оформлено в Украине

"На 9:00 утра сегодня, по статистике, уже оформлено миграционной службой более 3 млн таких документов и заграничными дипломатическими учреждениями - 145 тыс. биометрических паспортов. Всего количество оформленных биометрических паспортов составляет 3 млн 240 тыс. 705", - сказал он.

Чиновник добавил, что в ведомстве рассчитывают, что по результатам этого года будет оформлено еще 2 миллиона биометрических паспортов.

Напомним, в МИД Украины заявили, что в ЕС подпишут предоставления Украине "безвиза" скорее всего до 18 мая.