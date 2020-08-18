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The Washington Post

Узбекистанець намагався вивезти з України тепловізорів на близько 500 тис. гривень

Київ • УНН

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КИЇВ. 18 серпня. УНН. Прикордонники Одеського загону виявили іноземця, який намагався вивезти з України до Туреччини тепловізійні прилади на близько 500 тис. грн. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу ДПСУ.

Узбекистанець намагався вивезти з України тепловізорів на близько 500 тис. гривень

"У ніч проти 18 серпня, для проходження прикордонного контролю у Чорноморський порт легковиком грузинської реєстрації прибув громадяни Узбекистану. У результаті спільного з митниками огляду його автомобіля, прикордонники Одеського загону виявили 4 тепловізійні приціли та елементи живлення до приладів нічного бачення, а також кріплення до зброї", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що оптико-електронні прилади та аксесуари до них іноземець старанно приховав за обшивкою задніх дверцят авто. Зі сховком він мав намір теплоходом дістатися Туреччини.

"Виявлені спеціальні засоби на загальну суму близько 500 тис. гривень та автомобіль вартістю 90 тис. гривень вилучено до рішення суду", - вказано у повідомленні.

Нагадаємо, з України з початку року намагалися незаконно вивезти 600 тварин.

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