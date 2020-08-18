Узбекистанец пытался вывезти из Украины тепловизоров на около 500 тыс. гривен
Киев • УНН
КИЕВ. 18 августа. УНН. Пограничники Одесского отряда обнаружили иностранца, который пытался вывезти из Украины в Турцию тепловизионные приборы на около 500 тыс. грн. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу ГПСУ.
"В ночь на 18 августа, для прохождения пограничного контроля в Черноморский порт автомобилем грузинской регистрации прибыл граждане Узбекистана. В результате совместного с таможенниками осмотра его автомобиля пограничники Одесского отряда обнаружили 4 тепловизионных прицела и элементы питания к приборам ночного видения, а также крепления к оружию", - говорится в сообщении.
Отмечается, что оптико-электронные приборы и аксессуары к ним иностранец тщательно скрыл за обшивкой задних дверей авто. С тайником он намеревался теплоходом добраться в Турцию.
"Обнаруженные специальные средства на общую сумму около 500 тыс. гривен и автомобиль стоимостью 90 тыс. гривен изъяты до решения суда", - указано в сообщении.
Напомним, из Украины с начала года пытались незаконно вывезти 600 животных.