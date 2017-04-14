Узбекистан заявив, що попереджав Захід про підозрюваного у теракті в Стокгольмі

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КИЇВ. 14 квітня. УНН. Служба безпеки Узбекистану раніше передавала інформацію західним країнам про підозрюваного у наїзді в натовп людей у Стокгольмі та його зв’язки з “Ісламською державою”. Про це повідомив міністр внутрішніх справ Абдулізіз Камілов, передає УНН з посиланням на Reuters.

“Раніше (до нападу — ред.) інформація про злочинні дії Р.Акілова була передана спецслужбами одному з наших західних партнерів, тому шведська сторона могла б бути поінформованою,” — сказав А.Камілов, не вказавши країну чи організацію.

Також він додав, що Р.Акілов був завербований терористами у 2014 році.

“Згідно з наявно у нас інформацією, він активно переконував своїх співвітчизників виїзжати в Сирію, щоб воювати на боці "Ісламської держави"”, — повідомив А.Камілов, зазначивши, що терорист користувався онлайн-повідомленнями для передачі інформації.

Нагадаємо, внаслідок наїзду вантажівки на людей у центрі Стокгольма 7 квітня загинуло четверо і було травмовано 15 осіб.

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