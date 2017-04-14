Узбекистан заявил, что предупреждал Запад о подозреваемом в теракте в Стокгольме
Киев • УНН
КИЕВ. 14 апреля. УНН. Служба безопасности Узбекистана ранее передавала информацию западным странам о подозреваемом в наезде в толпу людей в Стокгольме и его связи с "Исламским государством". Об этом сообщил министр внутренних дел Абдулизиз Камилов, передает УНН со ссылкой на Reuters.
“Раньше (до атаки — ред.) информация о преступных действиях Р.Акилова была передана спецслужбами одному из наших западных партнеров, поэтому шведская сторона могла бы быть поинформированной”, — сказал А.Камилов, не указав страну или организацию.
Также он добавил, что Р.Акилов был завербован террористами в 2014 году.
“Согласно имеющейся у нас информации, он активно убеждал своих соотечественников выезжать в Сирию, чтобы воевать на стороне ”Исламского государства"", - сообщил А.Камилов, отметив, что террорист пользовался онлайн-сообщениями для передачи информации.
Напомним, в результате наезда грузовика на людей в центре Стокгольма 7 апреля погибли четыре и травмированы 15 человек.