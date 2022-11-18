Узбекистан викликав посла Німеччини у зв'язку з розслідуванням справи про олігарха Усманова
Київ • УНН
КИЇВ. 18 листопада. УНН. Німецьке розслідування щодо російсько-узбецького бізнесмена-мільярдера Алішера Усманова, звинуваченого у відмиванні грошей та ухиленні від сплати податків, загострило дипломатичні відносини між Німеччиною та Узбекистаном, повідомив у п'ятницю журнал Spiegel, передає УНН.
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За повідомленням Spiegel, між дипломатами двох країн було проведено низку кризових переговорів, включаючи виклик посла Німеччини у Ташкенті наприкінці вересня.
Це послідувало за обшуками, проведеними 21 вересня у власності, зареєстрованої на Усманова, на березі озера Тегернзе на півдні Німеччини. Наступного тижня німецька поліція обшукала розкішну яхту на півночі Німеччини в рамках розслідування.
Посол Узбекистану в Берліні звернувся до міністерства закордонних справ Німеччини з проханням про зустріч із Федеральним управлінням кримінальної поліції, але безуспішно, повідомляє Spiegel.
Усманов, який підтримує тісні відносини з путіним, був внесений до списку санкцій Європейського Союзу після того, як російські війська вторглися в Україну.