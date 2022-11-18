Узбекистан вызвал посла Германии в связи с расследованием дела об олигархе Усманове
Киев • УНН
КИЕВ. 18 ноября. УНН. Немецкое расследование в отношении российско-узбекского бизнесмена-миллиардера Алишера Усманова, обвиненного в отмывании денег и уклонении от уплаты налогов, обострило дипломатические отношения между Германией и Узбекистаном, сообщил в пятницу журнал Spiegel, передает УНН.
Детали
По сообщению Spiegel, между дипломатами двух стран был проведен ряд кризисных переговоров, включая вызов посла Германии в Ташкенте в конце сентября.
Это последовало за обысками, проведенными 21 сентября в собственности, зарегистрированной на Усманова, на берегу озера Тегернзее на юге Германии. На следующей неделе немецкая полиция обыскала роскошную яхту на севере Германии в рамках расследования.
Посол Узбекистана в Берлине обратился в министерство иностранных дел Германии с просьбой о встрече с Федеральным управлением криминальной полиции, но безуспешно, сообщает Spiegel.
Усманов, поддерживает тесные отношения с путиным, был внесен в список санкций Европейского Союза после того, как российские войска вторглись в Украину.