УЄФА звернувся до ФІФА із проханням зміни правил гри рукою

Президент УЄФА (Союзу європейських футбольних асоціацій) Александер Чеферін зазначив, що нинішнє трактування правил гри рукою призвело до багатьох несправедливих рішень. Він вважає, що рефері повинні самі приймати рішення по окремим ситуаціям на свій розсуд, адже гра рукою може бути ненавмисною.

“Досить часто буває, що м’яч випадково потрапляє в руку. Оскільки ці випадки неминучі, вони не повинні каратися, щоб уникнути надмірного дроблення ходу гри і тих випадків, коли подібна ситуація визначає результат матчу. Немає нічого ганебного в тому, щоб визнати, що іноді рішення, що приймаються на благо, не досягають своїх цілей. Тому вони повинні бути переглянуті.

Руки — це частини тіла, які знаходяться в динаміці, дозволяючи гравцеві балансувати та запобігати травм. Існує безліч свідчень того, що зараз захисники змушені приймати неприродне положення, щоб уникнути випадкової гри рукою. Бувають також ситуації, коли природний рух рукою карався пенальті. Це поганий сценарій”, — підкреслив Чеферін у своєму зверненні.

Зазначено, що УЄФА немає права голосу в правилах гри, незважаючи на те, що він проводить найбільше в світі клубне змагання — Лігу чемпіонів — і має найпопулярніші національні ліги на континенті. Замість цього Правління Міжнародної футбольної асоціації контролюється ФІФА.

Крім того, додамо, президент ФІФА (Міжнародної федерації футбольних асоціацій) Джанні Інфантіно розгляне звернення найближчим часом.