УЕФА обратился в ФИФА с просьбой изменения правил игры рукой

Президент УЕФА (Союза европейских футбольных ассоциаций) Александр Чеферин отметил, что нынешняя трактовка правил игры рукой привело ко многим несправедливым решениям. Он считает, что рефери должны сами принимать решения по отдельным ситуациям по своему усмотрению, ведь игра рукой может быть непреднамеренной.

“Довольно часто бывает, что мяч случайно попадает в руку. Поскольку эти случаи неизбежны, они не должны наказываться, чтобы избежать чрезмерного дробления ходу игры и тех случаев, когда подобная ситуация определяет исход матча. Нет ничего постыдного в том, чтобы признать, что иногда решения, принимаемые во благо, не достигают своих целей. Поэтому они должны быть пересмотрены.

Руки — это части тела, которые находятся в динамике, позволяя игроку балансировать и предотвращать травмы. Существует множество свидетельств того, что сейчас защитники вынуждены принимать неестественное положение, чтобы избежать случайной игры рукой. Бывают также ситуации, когда естественное движение рукой наказывался пенальти. Это плохой сценарий”, — подчеркнул Чеферин в своем обращении.

Отмечено, что УЕФА не имеет права голоса в правилах игры, несмотря на то, что он проводит крупнейшее в мире клубное соревнование — Лигу чемпионов — и имеет самые популярные национальные лиги на континенте. Вместо этого правление Международной футбольной ассоциации контролируется ФИФА.

Кроме того, добавим, президент ФИФА (Международной федерации футбольных ассоциаций) Джанни Инфантино рассмотрит обращение в ближайшее время.