УЄФА змінив місця проведення частини матчів Євро-2020: деталі

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“Три матчі групи E, спочатку заплановані в Дубліні, будуть перенесені на стадіон „Санкт-Петербург“, який також прийме три матчі групи B і чвертьфінал. Матч 1/8 фіналу Євро, спочатку запланований в Дубліні, буде перенесений на стадіон „Вемблі“ в Лондоні”, — йдеться в заяві.

Президент УЄФА Александер Чеферін зазначив, що всі матчі майбутнього турніру пройдуть в присутності уболівальників.

“Ми тісно співпрацюємо з приймаючими асоціаціями та місцевою владою, щоб забезпечити на матчах безпечну і святкову атмосферу. Я дуже радий, що ми зможемо прийняти вболівальників на всіх матчах турніру і насолодитися святом футболу на рівні збірних по всій Європі”, — заявив він.

Спочатку Петербург повинен був прийняти чотири матчі фінальної частини турніру — три зустрічі групового етапу, включаючи дві гри за участю збірної Росії, а також один з чвертьфіналів. Тепер в Петербурзі також пройдуть ігри групи Е c участю збірних Польщі, Словаччини та Швеції.

Ситуація навколо Євро-2020

Раніше стало відомо про рішення керівництва УЄФА позбавити права проведення матчів турніру іспанський Більбао. У підсумку Союз переніс матчі, які планувалося провести в цьому місті, в Севілью. Чотири гри групи E будуть проведені на стадіоні “Естадіо Ла Картуха” при заповнених на 30% трибунах.

У свою чергу, влада Баварії погодилася допустити на трибуни “Альянц-Арени” у Мюнхені до 14,5 тис. уболівальників при загальній місткості стадіону в 75 тисяч. У підсумку УЄФА підтвердило участь німецького міста в майбутньому турнірі на відміну від ірландського Дубліна. Ірландська столиця через ситуацію з коронавірусом не змогла надати гарантій безпечного проведення ігор з уболівальниками на трибунах.

У березні минулого року УЄФА на фоні пандемії переніс чемпіонат Європи з літа 2020 року на 2021-й. Очікувалося, що турнір пройде з 11 червня по 11 липня в 12 містах. У зв’язку з останніми змінами список господарів турніру тепер складається з 11 міст: Петербург, Амстердам, Баку, Будапешт, Бухарест, Глазго, Копенгаген, Лондон, Рим, Мюнхен і Севілья.