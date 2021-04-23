УЕФА изменил места проведения части матчей Евро-2020: детали
Киев • УНН
КИЕВ. 23 апреля. УНН. Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) объявил об исключении Дублина, вслед за Бильбао, из числа городов, которые будут принимать матчи Евро-2020, передает УНН со ссылкой на УЕФА.
Детали
“Три матча группы E, первоначально запланированные в Дублине, будут перенесены на стадион „Санкт-Петербург“, который также примет три матча группы B и четвертьфинал. Матч 1/8 финала Евро, первоначально запланированный в Дублине, будет перенесен на стадион „Уэмбли“ в Лондоне”, — говорится в заявлении.
Президент УЕФА Александер Чеферин отметил, что все матчи предстоящего турнира пройдут в присутствии болельщиков.
“Мы тесно сотрудничаем с принимающими ассоциациями и местными властями, чтобы обеспечить на матчах безопасную и праздничную атмосферу. Я очень рад, что мы сможем принять болельщиков на всех матчах турнира и насладиться праздником футбола на уровне сборных по всей Европе”, — заявил он.
Изначально Петербург должен был принять четыре матча финальной части турнира — три встречи группового этапа, включая две игры с участием сборной России, а также один из четвертьфиналов. Теперь в Петербурге также пройдут игры группы Е c участием сборных Польши, Словакии и Швеции.
Ситуация вокруг Евро-2020
Ранее стало известно о решении руководства УЕФА лишить права проведения матчей турнира испанский Бильбао. В итоге Союз перенес игры, которые планировалось провести в этом городе, в Севилью. Четыре игры группы E будут проведены на стадионе “Эстадио Ла Картуха” при заполненных на 30% трибунах.
В свою очередь, власти Баварии согласились допустить на трибуны “Альянц-Арены” в Мюнхене до 14,5 тыс. болельщиков при общей вместимости стадиона в 75 тысяч. В итоге УЕФА подтвердило участие немецкого города в предстоящем турнире в отличие от ирландского Дублина. Ирландская столица из-за ситуации с коронавирусом не смогла предоставить гарантий безопасного проведения игр с болельщиками на трибунах.
В марте прошлого года УЕФА на фоне пандемии перенес чемпионат Европы с лета 2020 года на 2021-й. Ожидалось, что турнир пройдет с 11 июня по 11 июля в 12 городах. В связи с последними изменениями список хозяев турнира теперь состоит из 11 городов: Петербург, Амстердам, Баку, Будапешт, Бухарест, Глазго, Копенгаген, Лондон, Рим, Мюнхен и Севилья.