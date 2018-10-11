УЄФА збільшив преміальні в турнірі збірних у Лізі націй

УЄФА оголосив, що збільшить виплати солідарності і бонусні виплати поточного розіграшу Ліги націй УЄФА, що стартував у вересні цього року. Зокрема, на 50 відсотків підвищаться виплати солідарності всім 55 асоціаціям, чиї збірні беруть участь у турнірі.

Передбачено також збільшення виплат для переможців груп в лігах A, B, C і D. Бонусні призові для володарів перших місць будуть збільшені на 50 відсотків.

Таким чином, максимальна сума виплат солідарності і бонусних виплат для команди ліги А складе 4,5 млн, для команди ліги В — 3 млн, для команди ліги С — 2,25 млн, для команди ліги D — 1,5 млн євро.

Переможці чотирьох груп ліги А зіграють в червні 2019 року в фінальній стадії Ліги націй. Солідарні виплати за участь у підсумковому турнірі для них також були збільшені. Наприклад, підсумковий переможець Ліги націй отримає після фінальної стадії 10,5 млн євро.

Додамо також, рішення про збільшення виплат солідарності і бонусних виплат було прийнято Виконавчим комітетом УЄФА і стало можливим завдяки міцному фінансовому становищу європейського футбольного союзу.