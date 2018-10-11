УЕФА увеличил премиальные в турнире сборных в Лиге наций

УЕФА объявил, что увеличит выплаты солидарности и бонусные выплаты текущего розыгрыша Лиги наций УЕФА, стартовавший в сентябре этого года. В частности, на 50 процентов повысятся выплаты солидарности всем 55 ассоциациям, чьи сборные участвуют в турнире.

Предусмотрено также увеличение выплат для победителей групп в лигах A, B, C и D. Бонусные призовые для обладателей первых мест будут увеличены на 50 процентов.

Таким образом, максимальная сумма выплат солидарности и бонусных выплат для команды лиги А составит 4,5 млн, для команды лиги В — 3 млн, для команды лиги С — 2,25 млн, для команды лиги D — 1,5 млн евро.

Победители четырех групп лиги А сыграют в июне 2019 году в финальной стадии Лиги наций. Солидарные выплаты за участие в итоговом турнире для них также были увеличены. Например, итоговый победитель Лиги наций получит после финальной стадии 10,5 млн евро.

Добавим также, решение об увеличении выплат солидарности и бонусных выплат было принято Исполнительным комитетом УЕФА и стало возможным благодаря прочному финансовому положению европейского футбольного союза.