УЄФА занепокоєний можливими терористичними атаками фіналу Ліги чемпіонів
Київ • УНН
КИЇВ. 14 квітня. УНН. Керівництво УЄФА провело переговори з владою Уельсу про те, щоб фінальний матч Ліги чемпіонів-2017 на стадіоні "Міленіум" в Кардіффі пройшов під закритим дахом задля безпеки присутніх від терористичної загрози, передає УНН з посиланням на The Sun.
За проханням УЄФА, дах повинен бути закритий на арені, що вміщує 74 500 глядачів задля виключення можливості терористичних атак з використанням дронів.
Зауважимо, що після вибуху біля автобуса дортмундської "Борусії" перед грою з "Монако", УЄФА закликав посилити заходи безпеки на фіналі Ліги чемпіонів, і 3 червня в Кардіффі чергуватимуть не менше 15 тисяч поліцейських.
Додамо, що фінал наступного сезону Ліги чемпіонів відбудеться в Києві на НСК "Олімпійський".
Як повідомляв УНН, вибух прогримів біля клубного автобусу "Боруссії" перед матчем Ліги чемпіонів.