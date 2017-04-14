УЕФА обеспокоен возможными террористическими атаками финала Лиги чемпионов
Киев • УНН
КИЕВ. 14 апреля. УНН. Руководство УЕФА провело переговоры с властями Уэльса о том, чтобы финальный матч Лиги чемпионов-2017 на стадионе "Миллениум" в Кардиффе прошел под закрытой крышей для безопасности собравшихся от террористической угрозы, передает УНН со ссылкой на The Sun.
По просьбе УЕФА, крыша должна быть закрыт на арене, вмещающей 74 500 зрителей для исключения возможности террористических атак с использованием беспилотников.
Заметим, что после взрыва у автобуса дортмундской "Боруссии" перед игрой с "Монако", УЕФА призвал усилить меры безопасности на финале Лиги чемпионов, и 3 июня в Кардиффе дежурить не менее 15 000 полицейских.
Добавим, что финал следующего сезона Лиги чемпионов состоится в Киеве на НСК "Олимпийский".
Как сообщал УНН, взрыв прогремел у клубного автобуса "Боруссии" перед матчем Лиги чемпионов .