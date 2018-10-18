УЄФА відсторонив російський клуб від єврокубків
Київ • УНН
КИЇВ. 18 жовтня. УНН. Арбітражна палата УЄФА прийняла рішення щодо російського ФК "Рубін" з Казані, повідомляє УНН з посиланням на УЄФА і сайт "Рубіну".
УЄФА ухвалив рішення про відсторонення ФК "Рубін" від участі в одному єврокубковому турнірі в разі, якщо клуб отримає право на участь у такому змаганні в результаті будь-якого з наступних двох спортивних сезонів.
Даний вердикт був оголошений через порушення росіян правил фінансового фейр-плей.
Зауважимо, що зазначене рішення може бути оскаржене в "CAS". В даний момент клуб вивчає можливість і доцільність такого оскарження.
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