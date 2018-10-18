УЕФА отстранил российский клуб от еврокубков

УЕФА принял решение об отстранении ФК "Рубин" от участия в одном еврокубковом турнире в случае, если клуб получит право на участие в таком соревновании в результате любого из следующих двух спортивных сезонов.



Данный вердикт был объявлен из-за нарушения россиян правил финансового фэйр-плей.



Заметим, что данное решение может быть обжаловано в "CAS". В данный момент клуб изучает возможность и целесообразность такого обжалования.



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