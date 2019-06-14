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УЄФА відкрила справу проти України за матч відбору на Євро-2020

Київ • УНН

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КИЇВ. 14 червня. УНН. Дисциплінарний комітет УЄФА може покарати Україну через матч відбіркового етапу до чемпіонату Європи з футболу із Сербією, інформує УНН з посиланням на сайт Асоціації.

УЄФА відкрила справу проти України за матч відбору на Євро-2020

Дисциплінарне провадження було порушено після матчу Європейської кваліфікації групи В між Україною та Сербією (5:0), який відбувся 7 червня в Україні.

Українська сторона отримала звинувачення у свій бік за чотирма статтями: запалювання піротехніки, кидання предметів на поле, блокування сходів і поганого освітлення стадіону.

Варто зазначити, що усі перераховані звинувачення будуть розглянуті Управлінням УЄФА з питань етики і дисципліни 18 липня.

Нагадаємо, що у крайніх поєдинках відбору на Євро-2020 українці здолали сербів та люксембуржців.

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