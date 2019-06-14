УЄФА відкрила справу проти України за матч відбору на Євро-2020
Київ • УНН
КИЇВ. 14 червня. УНН. Дисциплінарний комітет УЄФА може покарати Україну через матч відбіркового етапу до чемпіонату Європи з футболу із Сербією, інформує УНН з посиланням на сайт Асоціації.
Дисциплінарне провадження було порушено після матчу Європейської кваліфікації групи В між Україною та Сербією (5:0), який відбувся 7 червня в Україні.
Українська сторона отримала звинувачення у свій бік за чотирма статтями: запалювання піротехніки, кидання предметів на поле, блокування сходів і поганого освітлення стадіону.
Варто зазначити, що усі перераховані звинувачення будуть розглянуті Управлінням УЄФА з питань етики і дисципліни 18 липня.
Нагадаємо, що у крайніх поєдинках відбору на Євро-2020 українці здолали сербів та люксембуржців.