УЕФА открыла дело против Украины за матч отбора на Евро-2020
Киев • УНН
КИЕВ. 14 июня. УНН. Дисциплинарный комитет УЕФА может наказать Украину за матч отборочного этапа к чемпионату Европы по футболу с Сербией, сообщает УНН со ссылкой на сайт Ассоциации.
Дисциплинарное производство было возбуждено после матча Европейской квалификации группы В между Украиной и Сербией (5:0), который состоялся 7 июня в Украине.
Украинская сторона получила обвинения в свою сторону по четырем статьям: зажигание пиротехники, бросание предметов на поле, блокировки лестницы и плохого освещения стадиона.
Стоит отметить, что все перечисленные обвинения будут рассмотрены Управлением УЕФА по вопросам этики и дисциплины 18 июля.
Напомним, что в крайних поединках отбора на Евро-2020 украинцы одолели сербов и люксембуржцев.