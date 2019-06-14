УЕФА открыла дело против Украины за матч отбора на Евро-2020

Дисциплинарное производство было возбуждено после матча Европейской квалификации группы В между Украиной и Сербией (5:0), который состоялся 7 июня в Украине.

Украинская сторона получила обвинения в свою сторону по четырем статьям: зажигание пиротехники, бросание предметов на поле, блокировки лестницы и плохого освещения стадиона.

Стоит отметить, что все перечисленные обвинения будут рассмотрены Управлением УЕФА по вопросам этики и дисциплины 18 июля.

Напомним, что в крайних поединках отбора на Евро-2020 украинцы одолели сербов и люксембуржцев.