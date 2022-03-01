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У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування
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У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування

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УЄФА розриває контракт з російським “Газпромом” через напад РФ на Україну

УЄФА розриває контракт з російським “Газпромом” через напад РФ на Україну

Київ • УНН

 • 139563 перегляди

КИЇВ. 1 березня. УНН. Союз європейських футбольних асоціацій (УЄФА) припиняє співпрацю з російським державним “Газпромом” через вторгнення РФ в Україну, повідомляє УНН з посиланням на Anadolu Agency.

Цитата

“Сьогодні УЄФА вирішив припинити партнерство з "Газпромом" на всіх змаганнях… Рішення набуває чинності негайно і поширюється на всі існуючі угоди, включаючи Лігу чемпіонів УЄФА, змагання національних збірних УЄФА та ЄВРО-2024”, - йдеться в заяві асоціації.

Контракт з “Газпромом” розірвав також і німецький футбольний клуб “Шальке 04”. Окрім цього клубу, компанія спонсорувала Лігу чемпіонів УЄФА, футбольну збірну УЄФА, наприклад ЄВРО-2020, і Суперкубок УЄФА.

Нагадаємо

ФІФА і УЄФА відсторонили збірну Росії від міжнародних змагань.

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