УЄФА розриває контракт з російським “Газпромом” через напад РФ на Україну
Київ • УНН
КИЇВ. 1 березня. УНН. Союз європейських футбольних асоціацій (УЄФА) припиняє співпрацю з російським державним “Газпромом” через вторгнення РФ в Україну, повідомляє УНН з посиланням на Anadolu Agency.
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“Сьогодні УЄФА вирішив припинити партнерство з "Газпромом" на всіх змаганнях… Рішення набуває чинності негайно і поширюється на всі існуючі угоди, включаючи Лігу чемпіонів УЄФА, змагання національних збірних УЄФА та ЄВРО-2024”, - йдеться в заяві асоціації.
Контракт з “Газпромом” розірвав також і німецький футбольний клуб “Шальке 04”. Окрім цього клубу, компанія спонсорувала Лігу чемпіонів УЄФА, футбольну збірну УЄФА, наприклад ЄВРО-2020, і Суперкубок УЄФА.
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