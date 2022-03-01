УЕФА разрывает контракт с российским " Газпромом” из-за нападения РФ на Украину

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“Сегодня УЕФА решил прекратить партнерство с "Газпромом" на всех соревнованиях... Решение вступает в силу немедленно и распространяется на все существующие соглашения, включая Лигу чемпионов УЕФА, соревнования национальных сборных УЕФА и ЕВРО-2024”, - говорится в заявлении ассоциации.

Контракт с “Газпромом” расторг также и немецкий футбольный клуб “Шальке 04”. Кроме этого клуба, компания спонсировала Лигу чемпионов УЕФА, футбольную сборную УЕФА, например ЕВРО-2020, и Суперкубок УЕФА.

Напомним

ФИФА и УЕФА отстранили сборную России от международных соревнований.