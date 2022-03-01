УЕФА разрывает контракт с российским " Газпромом” из-за нападения РФ на Украину
Киев • УНН
КИЕВ. 1 марта. УНН. Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) прекращает сотрудничество с российским государственным “Газпромом” из-за вторжения РФ в Украину, сообщает УНН со ссылкой на Anadolu Agency.
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“Сегодня УЕФА решил прекратить партнерство с "Газпромом" на всех соревнованиях... Решение вступает в силу немедленно и распространяется на все существующие соглашения, включая Лигу чемпионов УЕФА, соревнования национальных сборных УЕФА и ЕВРО-2024”, - говорится в заявлении ассоциации.
Контракт с “Газпромом” расторг также и немецкий футбольный клуб “Шальке 04”. Кроме этого клуба, компания спонсировала Лигу чемпионов УЕФА, футбольную сборную УЕФА, например ЕВРО-2020, и Суперкубок УЕФА.
Напомним
ФИФА и УЕФА отстранили сборную России от международных соревнований.