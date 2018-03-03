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УЄФА присвоїв матчу "Атлетіко" - "Локомотив" статус підвищеного ризику

УЄФА присвоїв матчу "Атлетіко" - "Локомотив" статус підвищеного ризику

Київ • УНН

 • 16782 перегляди

КИЇВ. 3 березня. УНН. Союз європейських футбольних асоціацій (УЄФА) присвоїв першого матчу 1/8 фіналу Ліги Європи між мадридським "Атлетіко" і московським "Локомотивом" статус підвищеного ризику. Про це повідомляє іспанське видання Mundo Deportivo, пише УНН

Рішення про підвищення заходів безпеки було прийнято в зв'язку з недавніми подіями в іспанському Більбао перед матчем 1/16 фіналу Ліги Європи між місцевим "Атлетико" і московським "Спартаком". Тоді в результаті зіткнень загинув один поліцейський - у нього стався серцевий напад.

Проведення матчу заплановано на 8 березня на стадіоні Олімпіко-де-Марсель. Наступна зустріч відбудеться 15 березня на стадіоні Сан-Мамес.

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