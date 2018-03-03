УЕФА присвоило матчу “Атлетико” — “Локомотив” статус повышенного риска
Киев • УНН
КИЕВ. 3 марта. УНН. Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) присвоил первому матчу 1/8 финала Лиги Европы между мадридским “Атлетико” и московским “Локомотивом” статус повышенного риска. Об этом сообщает испанское издание Mundo Deportivo, пишет УНН.
Решение о повышении мер безопасности было принято в связи с недавними событиями в Бильбао перед матчем 1/16 финала Лиги Европы между местным “Атлетиком” и московским “Спартаком”. Тогда в результате столкновений в результате которых погиб один полицейский — у него случился сердечный приступ.
Проведение матча запланировано на 8 марта на стадионе Олимпико-де-Марсель. Ответная встреча состоится 15 марта на стадионе Сан-Мамес.