УЕФА присвоило матчу “Атлетико” — “Локомотив” статус повышенного риска

Решение о повышении мер безопасности было принято в связи с недавними событиями в Бильбао перед матчем 1/16 финала Лиги Европы между местным “Атлетиком” и московским “Спартаком”. Тогда в результате столкновений в результате которых погиб один полицейский — у него случился сердечный приступ.

Проведение матча запланировано на 8 марта на стадионе Олимпико-де-Марсель. Ответная встреча состоится 15 марта на стадионе Сан-Мамес.