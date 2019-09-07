УЄФА оцінить вплив розвитку футбольної інфраструктури в Україні
Київ • УНН
КИЇВ. 7 вересня. УНН. Сьогодні в Україні реалізується низка пілотних проектів УЄФА. Їх ефективність оцінять європейські футбольні чиновники. Це обговорювалося під час візиту Президента УЄФА Александера Чеферіна в Україну, передає УНН з посиланням на пресслужбу УЄФА.
Зокрема, мова йде про пілотні проекти програми УЄФА GROW. Його головна мета - збільшити кількість людей, які займаються футболом, з 1% від чисельності населення до середніх для асоціацій УЄФА 3,4%.
"УЄФА оцінить вплив пілотних проектів на найрізноманітніші галузі (здоров'я, освіта, економіка і розвиток гравців), щоб довести позитивний ефект від потужної футбольної інфраструктури, яка залучає до футболу широкий загал", - йдеться в повідомленні.
У свою чергу президент Української асоціації футболу Андрій Павелко подякував УЄФА за реалізацію в Україні програми GROW.
"Тепер необхідно активізувати зусилля по залученню в футбол дітей і молоді", - додав Павелко.
Під час візиту Чеферіна в Київ обговорювалася також можливість проведення в Україні великих міжнародних футбольних заходів в найближчі роки.