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УЕФА оценит влияние развития футбольной инфраструктуры в Украине

УЕФА оценит влияние развития футбольной инфраструктуры в Украине

Киев  •  УНН

 • 8490 просмотра

КИЕВ. 7 сентября. УНН. Сегодня в Украине реализуется ряд пилотных проектов УЕФА. Их эффективность оценят европейские футбольные чиновники. Это обсуждалось во время визита Президента УЕФА Александера Чеферина в Украину, передаёт УНН со ссылкой на пресс-службу УЕФА.

В частности, речь идёт о пилотных проектах программы УЕФА GROW. Его главная цель — увеличить число занимающихся футболом людей с 1% от численности населения до средних для ассоциаций УЕФА 3,4%.

“УЕФА оценит влияние пилотных проектов на самые разные отрасли (здоровье, образование, экономику и развитие игроков), чтобы доказать позитивный эффект от мощной футбольной инфраструктуры, которая привлекает в футбол широкие массы”, — говорится в сообщении.

В свою очередь президент Украинской ассоциации футбола Андрей Павелко поблагодарил УЕФА за реализацию в Украине программы GROW.

"Теперь необходимо активизировать усилия по привлечению в футбол детей и молодежи", — добавил Павелко.

В ходе визита Чеферина в Киев обсуждалась также возможность проведения в Украине крупных международных футбольных мероприятий в ближайшие годы.

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