УЕФА оценит влияние развития футбольной инфраструктуры в Украине
Киев • УНН
КИЕВ. 7 сентября. УНН. Сегодня в Украине реализуется ряд пилотных проектов УЕФА. Их эффективность оценят европейские футбольные чиновники. Это обсуждалось во время визита Президента УЕФА Александера Чеферина в Украину, передаёт УНН со ссылкой на пресс-службу УЕФА.
В частности, речь идёт о пилотных проектах программы УЕФА GROW. Его главная цель — увеличить число занимающихся футболом людей с 1% от численности населения до средних для ассоциаций УЕФА 3,4%.
“УЕФА оценит влияние пилотных проектов на самые разные отрасли (здоровье, образование, экономику и развитие игроков), чтобы доказать позитивный эффект от мощной футбольной инфраструктуры, которая привлекает в футбол широкие массы”, — говорится в сообщении.
В свою очередь президент Украинской ассоциации футбола Андрей Павелко поблагодарил УЕФА за реализацию в Украине программы GROW.
"Теперь необходимо активизировать усилия по привлечению в футбол детей и молодежи", — добавил Павелко.
В ходе визита Чеферина в Киев обсуждалась также возможность проведения в Украине крупных международных футбольных мероприятий в ближайшие годы.