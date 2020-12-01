УЄФА оприлюднив список номінантів на потрапляння до команди року

Номінантами УЄФА стали:

— воротарі — Аліссон (“Ліверпуль”), Антоні Лопеш (“Ліон”), Кейлор Навас (“ПСЖ”), Мануель Ноєр (“Баварія”), Ян Облак (“Атлетіко”);

— захисники — Давід Алаба (“Баварія”), Трент Александер-Арнолд (“Ліверпуль”), Анхеліньйо (“Лейпциг”), Хуан Бернат (“ПСЖ”), Альфонсо Девіс (“Баварія”), Маттейс де Лігт (“Ювентус”), Стефан де Врей (“Інтер”), Ганс Гатебур (“Аталанта”), Йозуа Кімміх (“Баварія”), Преснель Кімпембе (“ПСЖ”), Серхіо Рамос (“Реал”), Ендрю Робертсон (“Ліверпуль”) , Тьяго Сілва (“Челсі”), Дайо Упамекано (“Лейпциг”), Вірджіл ван Дейк (“Ліверпуль”);

— півзахисники — Тьяго Алькантара (“Ліверпуль”), Уссем Ауар (“Ліон”), Евер Банега (“Аль-Шааб”), Ніколо Барелла (“Інтер”), Кінгслі Коман (“Баварія”), Кевін де Брейне (“Манчестер Сіті ”), Бруну Фернандеш (“Манчестер Юнайтед”), Алехандро Гомес (“Аталанта”), Леон Горетцка (“Баварія”), Кай Гавертц (“Челсі”), Джордан Гендерсон (“Ліверпуль”), Йосип Ілічич (“Аталанта”), Маркіньйос (“ПСЖ”), Томас Мюллер (“Баварія”), Марсель Забітцер (“Лейпциг”);

— нападники — Ерлінг Голанд (“Боруссія”, Дортмунд), Анхель Ді Марія (“ПСЖ”), Жоау Фелікс (“Атлетіко”), Серж Гнабрі (“Баварія”), Чіро Іммобіле (“Лаціо”), Гаррі Кейн (“Тоттенгем”), Роберт Левандовський (“Баварія”), Ромелу Лукаку (“Інтер”), Садьйо Мане (“Ліверпуль”), Кіліан Мбаппе (“ПСЖ”), Ліонель Мессі (“Барселона”), Неймар (“ПСЖ”), Кріштіану Роналду (“Ювентус”), Мохамед Салах (“Ліверпуль”), Рахім Стерлінг (“Манчестер Сіті”).

Примітно, що більшість кандидатів в 2020 році представляли Англійську прем’єр-лігу і Бундеслігу — по 15 гравців.

Натомість Кріштіану Роналду номінований 17-й сезон поспіль.

Варто зазначити, що наймолодший — лівий захисник “Баварії” Алфонсо Девіс, в листопаді йому виповнилося 20 років. Найстарший — 36-річний центральний захисник Тьяго Сілва, який влітку перейшов з “Парі Сен-Жермен” в “Челсі”.