УЕФА обнародовал список номинантов на попадание в команду года

Номинантами УЕФА стали:

— вратари — Алиссон (“Ливерпуль”), Антони Лопеш (“Лион”), Навас (“ПСЖ”), Мануэль Нойер (“Бавария”), Облак (“Атлетико”);

— защитники — Давид Алаба (“Бавария”), Трент Александер-Арнолд (“Ливерпуль”), Анхелиньйо (“Лейпциг”), Бернат (“ПСЖ”), Алфонсо Дэвис (“Бавария”), Маттейс де Лигт (“Ювентус”), Стефан де Врей (“Интер”), Ганс Гатебур (“Аталанта”), Йозуа Киммо (“Бавария”), Преснель Кимпембе (“ПСЖ”), Серхио Рамос (“Реал”), Эндрю Робертсон (“Ливерпуль”), Тьяго Силва (“Челси”), Дайо Упамекано (“Лейпциг”), Вирджил ван Дейк (“Ливерпуль”);

— полузащитники — Алькантара (“Ливерпуль”), Уссем Ауар (“Лион”), Эвер Банега (“Аль-Шааб”), Николо Барелла (“Интер”), Кингсли Коман (“Бавария”), Кевин де Брюйне (“Манчестер Сити”), Бруну Фернандеш (“Манчестер Юнайтед”), Алехандро Гомес (“Аталанта”), Леон Горетцка (“Бавария”), Кай Гавертц (“Челси”), Джордан Хендерсон (“Ливерпуль”), Йосип Иличич (“Аталанта”), Маркиньос (“ПСЖ”), Томас Мюллер (“Бавария”), Марсель Забитцер (“Лейпциг”);

— нападающие — Эрлинг Голанд (“Боруссия”, Дортмунд), Анхель Ди Мария (“ПСЖ”), Жоау Феликс (“Атлетико”), Серж Гнабри (“Бавария”), Иммобиле (“Лацио”), Кейн (“Тоттенхэм”), Роберт Левандовски (“Бавария”), Лукаку (“Интер”), Садьйо Мане (“Ливерпуль”), Килиан Мбаппе (“ПСЖ”), Лионель Месси (“Барселона”), Неймар (“ПСЖ”) , Криштиану Роналду (“Ювентус”), Мохамед Салах (“Ливерпуль”), Стерлинг (“Манчестер Сити”).

Примечательно, что большинство кандидатов в 2020 году представляли Английскую премьер-лигу и Бундеслигу — по 15 игроков.

Зато Криштиану Роналду номинирован 17-й сезон подряд.

Стоит отметить, что самый молодой — левый защитник “Баварии” Алфонсо Дэвис, в ноябре ему исполнилось 20 лет. Самый старший — 36-летний центральный защитник Тьяго Силва, который летом перешел из “Пари Сен-Жермен” в “Челси”.