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Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
09:55 • 18560 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину
08:59 • 38724 просмотра

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину

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"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине
08:31 • 54792 просмотра

"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине

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Минздрав поощряет самолечение: Комаровский объяснил, почему скидки на лекарства не помогут украинцам
07:12 • 69441 просмотра

Минздрав поощряет самолечение: Комаровский объяснил, почему скидки на лекарства не помогут украинцам

Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой
3 марта, 21:00 • 108834 просмотра

Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине
3 марта, 20:50 • 112150 просмотра

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине

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УЕФА обнародовал список номинантов на попадание в команду года

УЕФА обнародовал список номинантов на попадание в команду года

Киев  •  УНН

 • 9527 просмотра

КИЕВ. 2 декабря. УНН. Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) составил список номинантов на попадание в команду 2020 года, передает УНН со ссылкой на сайт УЕФА.

Номинантами УЕФА стали:

— вратари — Алиссон (“Ливерпуль”), Антони Лопеш (“Лион”), Навас (“ПСЖ”), Мануэль Нойер (“Бавария”), Облак (“Атлетико”);

— защитники — Давид Алаба (“Бавария”), Трент Александер-Арнолд (“Ливерпуль”), Анхелиньйо (“Лейпциг”), Бернат (“ПСЖ”), Алфонсо Дэвис (“Бавария”), Маттейс де Лигт (“Ювентус”), Стефан де Врей (“Интер”), Ганс Гатебур (“Аталанта”), Йозуа Киммо (“Бавария”), Преснель Кимпембе (“ПСЖ”), Серхио Рамос (“Реал”), Эндрю Робертсон (“Ливерпуль”), Тьяго Силва (“Челси”), Дайо Упамекано (“Лейпциг”), Вирджил ван Дейк (“Ливерпуль”);

— полузащитники — Алькантара (“Ливерпуль”), Уссем Ауар (“Лион”), Эвер Банега (“Аль-Шааб”), Николо Барелла (“Интер”), Кингсли Коман (“Бавария”), Кевин де Брюйне (“Манчестер Сити”), Бруну Фернандеш (“Манчестер Юнайтед”), Алехандро Гомес (“Аталанта”), Леон Горетцка (“Бавария”), Кай Гавертц (“Челси”), Джордан Хендерсон (“Ливерпуль”), Йосип Иличич (“Аталанта”), Маркиньос (“ПСЖ”), Томас Мюллер (“Бавария”), Марсель Забитцер (“Лейпциг”);

— нападающие — Эрлинг Голанд (“Боруссия”, Дортмунд), Анхель Ди Мария (“ПСЖ”), Жоау Феликс (“Атлетико”), Серж Гнабри (“Бавария”), Иммобиле (“Лацио”), Кейн (“Тоттенхэм”), Роберт Левандовски (“Бавария”), Лукаку (“Интер”), Садьйо Мане (“Ливерпуль”), Килиан Мбаппе (“ПСЖ”), Лионель Месси (“Барселона”), Неймар (“ПСЖ”) , Криштиану Роналду (“Ювентус”), Мохамед Салах (“Ливерпуль”), Стерлинг (“Манчестер Сити”).

Примечательно, что большинство кандидатов в 2020 году представляли Английскую премьер-лигу и Бундеслигу — по 15 игроков.

Зато Криштиану Роналду номинирован 17-й сезон подряд.

Стоит отметить, что самый молодой — левый защитник “Баварии” Алфонсо Дэвис, в ноябре ему исполнилось 20 лет. Самый старший — 36-летний центральный защитник Тьяго Силва, который летом перешел из “Пари Сен-Жермен” в “Челси”.

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