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УЄФА оголосив список претендентів на потрапляння в збірну року

УЄФА оголосив список претендентів на потрапляння в збірну року

Київ • УНН

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КИЇВ. 22 листопада. УНН. Стали відомі 50 кандидатів на потрапляння до символічної збірної року за версією Союзу європейських футбольних асоціацій (УЄФА), передає УНН з посиланням на прес-службу організації.

Найбільше представництво отримала іспанська Прімера – 20 гравців, 12 футболістів претендують від АПЛ. Натомість жодному представнику УПЛ не знайшлося місця в списку 50 кращих.

До числа номінантів потрапили:

воротарі: Джанлуїджі Буффон ("Ювентус", Італія), Давид Де Хеа ("Манчестер Юнайтед", Англія), Кейлор Навас ("Реал", Іспанія), Мануель Нойер ("Баварія", Німеччина), Ян Хмара ("Атлетіко" , Іспанія);

захисники: Дані Алвес, Тома Меньє (обидва - "Парі Сен-Жермен", Франція), Леонардо Бонуччі ("Мілан", Італія), Дані Карвахаль, Марсело, Серхіо Рамос (всі - "Реал"), Джорджо К'єлліні ("Ювентус"), Каміл Глік ("Монако", Франція), Дієго Годін ("Атлетіко", Іспанія), Йозуа Кіммі ("Баварія"), Бенжамен Менді ("Манчестер Сіті", Англія), Жерар Піке ("Барселона", Іспанія ), Давінсон Санчес ("Тоттенхем", Англія), Алекс Сандро ("Ювентус"), Антоніо Валенсія ("Манчестер Юнайтед");

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півзахисники: Справі Аллі, Крістіан Еріксен (обидва - "Тотенхем", Англія), Марко Асенсио, Каземіро, Іско, Тоні Кроос, Лука Модріч (всі - "Реал"), Кевін де Брейне ("Манчестер Сіті"), Фабіньо ("Монако"), Еден Азар ("Челсі", Англія), Андрес Іньєста ("Барселона"), Генріх Мхітарян, Поль Погба (обидва - "Манчестер Юнайтед"), Миралем П'янич ("Ювентус"), Сауль Ньігес ("Атлетіко" );

нападники: Серхіо Агуеро ("Манчестер Сіті"), Пьер-Емерік Обамеянг ("Борусія" Дортмунд), Карім Бензема, Кріштіану Роналду (обидва - "Реал"), Едінсон Кавані, Кіліан Мбаппе, Неймар (всі - "Парі Сен-Жермен"), Пауло Диба ("Ювентус"), Радамель Фалькао ("Монако"), Антуан Грізманн ("Атлетіко"), Гаррі Кейн ("Тотенхем"), Роберт Левандовські ("Баварія"), Дріс Мертенс ("Наполі", Італія ), Ліонель Мессі, Луїс Суарес (обидва - "Барселона").

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Зазначимо, що команду року можна обрати усім охочим на офіційному сайті УЄФА.

Додамо, що підсумки голосування будуть підбиті 11 січня 2018 року.

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