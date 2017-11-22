УЕФА огласил список претендентов на попадание в сборную года

Наибольшее представительство получила испанская Примера - 20 игроков, 12 футболистов претендуют от АПЛ. При этом ни одному представителю УПЛ не нашлось места в списке 50 лучших.

В число номинантов попали:

Вратари: Джанлуиджи Буффон ("Ювентус", Италия), Давид де Хеа ("Манчестер Юнайтед", Англия), Навас ("Реал", Испания), Мануэль Нойер ("Бавария", Германия), Ян Хмара ("Атлетико", Испания)

Защитники: Дани Алвес, Тома Менье (оба - "Пари Сен-Жермен", Франция), Леонардо Бонуччи ("Милан", Италия), данные Карвахаль, Марсело, Серхио Рамос (все - "Реал"), Джорджо Кьеллини ("Ювентус"), Глик ("Монако", Франция), Диего Годин ("Атлетико", Испания), Йозуа Кимми ("Бавария"), Бенжамен Менди ("Манчестер Сити"), Жерар Пике ("Барселона", Испания), Давинсон Санчес ("Тоттенхэм", Англия), Алекс Сандро ("Ювентус"), Антонио Валенсия ("Манчестер Юнайтед")

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Полузащитники: Делу Алле, Кристиан Эриксен (оба - "Тоттенхэм", Англия), Марко Асенсио, Каземиро, Иско, Тони Кроос, Лука Модрич (все - "Реал"), Кевин де Брюйне ("Манчестер Сити"), Фабиньо ("Монако"), Эден Азар ("Челси", Англия), Андрес Иньеста ("Барселона"), Генрих Мхитарян, Погба (оба - "Манчестер Юнайтед"), Миралем Пьянич ("Ювентус"), Сауль Ньигес ("Атлетико").

Нападающие: Серхио Агуэро ("Манчестер Сити"), Пьер-Эмерик Обамеянг ("Боруссия", Дортмунд), Карим Бензема, Криштиану Роналду (оба - "Реал"), Эдинсон Кавани, Килиан Мбаппе, Неймар (все - "Пари Сен-Жермен"), Пауло Дыба ("Ювентус"), Радамель Фалькао ("Монако"), Гризманн ("Атлетико"), Кейн ("Тоттенхэм"), Роберт Левандовски ("Бавария"), Мертенс ("Наполи", Италия), Лионель Месси, Луис Суарес (оба - "Барселона").

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Отметим, что команду года можно выбрать всем желающим на официальном сайте УЕФА.

Добавим, что итоги голосования будут подведены 11 января 2018 года.