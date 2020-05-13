В УЄФА оголосили фінальне рішення з приводу справи по допінгу форварда "Динамо"
Київ • УНН
КИЇВ. 13 травня. УНН. УЄФА залишив в силі рішення про річну дискваліфікацію форварда київського "Динамо" Артема Бесєдіна за порушення антидопінгових правил, повідомляє УНН з посиланням на сайт УЄФА.
Футболіст мав право подати апеляцію в Спортивний арбітражний суд Лозани (CAS), проте українець цим не скористався.
У підсумку відсторонення Бєсєдіна залишилось попереднім – один рік. Покарання відраховується з 19 грудня 2019 року.
Нагадаємо, що допінг-тест Бєсєдін здав після матчу групового етапу Ліги Європи 2019/20 між "Мальме" і "Динамо".