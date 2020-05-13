В УЕФА объявили окончательное решение по поводу дела по допингу форварда "Динамо"
Киев • УНН
КИЕВ. 13 мая. УНН. УЕФА оставил в силе решение про годичную дисквалификацию форварда киевского "Динамо" Артема Беседина за нарушение антидопинговых правил, сообщает УНН со ссылкой на сайт УЕФА.
Футболист имел право подать апелляцию в Спортивный арбитражный суд Лозанне (CAS), однако украинец этим не воспользовался.
В итоге отстранение Беседина осталось предыдущим — один год. Наказание отсчитывается с 19 декабря 2019 года.
Напомним, что допинг-тест Беседин сдал после матча группового этапа Лиги Европы 2019/20 между “Мальме” и “Динамо”.