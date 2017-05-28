УЄФА оголосила топ-10 голів сезону у Лізі Європи
Київ • УНН
КИЇВ. 28 травня. УНН. Технічні спостерігачі УЄФА назвали топ-10 голів в минулому розіграші Ліги Європи УЄФА, поставивши на перше місце забитий м’яч Леона Бейлі в ворота “Рапіда”, інформує УНН з посиланням на сайт УЄФА.
До топ-10 голів Ліги Європи УЄФА 2016/17 потрапили:
1. Леон Бейлі (“Рапід” Відень — “Генк” 3:2) забитий на груповому етапі
2. Корентен Толіссо (“Ліон” — “Рома” 4:2) перший матч 1/8 фіналу
3. Едін Джеко “Вільяреал” — “Рома” 0:4) перший матч 1/16 фіналу
4. Мусса Соу (“Фенербахче” — “МЮ” 2:1) груповий етап
5. Федеріко Бернардескі (“Боруссія” Менхенгладбах — “Фіорентина” 0:1) перший матч 1/8 фіналу
6. каліфа Кулібалі (“Коньяспор” — “Гент” 0:1) груповий етап
7. каліфа Кулібалі (“Гент” — “Брага” 2:2) груповий етап
8. Беньят Ечебаррія (“Атлетик” — “Рапід” 1:0) груповий етап
9. Кевін Фрізенбіхлер (“Астра” — “Аустрія” 2:3) груповий етап
10. Олександр Ляказетт (“Ліон” — “Рома” 4:2) перший матч 1/8 фіналу.
Зауважимо, що у групу технічних спостерігачів УЄФА ввійшли такі експерти, як Деян Станкович, Алекс Фергюсон і Іоан Лупеську.