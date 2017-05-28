УЕФА объявила топ-10 голов сезона в Лиге Европы
Киев • УНН
КИЕВ. 28 мая. УНН. Технические наблюдатели УЕФА назвали топ-10 голов в прошлом розыгрыше Лиги Европы УЕФА, поставив на первое место забитый мяч Леона Бейли в ворота "Рапида", информирует УНН со ссылкой на сайт УЕФА.
В топ-10 голов Лиги Европы УЕФА 2016/17 попали:
1. Леон Бейли ( "Рапид" Вена - "Генк" 3: 2) забит на групповом этапе
2. Корентен Толиссо ( "Лион" - "Рома" 4: 2) первый матч 1/8 финала
3. Эдин Джеко "Вильярреал" - "Рома" 0: 4) первый матч 1/16 финала
4. Мусса Соу ( "Фенербахче" - "МЮ" 2: 1) групповой этап
5. Бернардески ( "Боруссия" Менхенгладбах - "Фиорентина" 0: 1) первый матч 1/8 финала
6. калифа Кулибали ( "Коньяспор" - "Гент" 0: 1) групповой этап
7. калифа Кулибали ( "Гент" - "Брага" 2: 2) групповой этап
8. Беньят Ечебаррия ( "Атлетик" - "Рапид" 1: 0) групповой этап
9. Кевин Фризенбихлер ( "Астра" - "Аустрия" 2: 3) групповой этап
10. Александр Ляказетт ( "Лион" - "Рома" 4: 2) первый матч 1/8 финала.
Заметим, что в группу технических наблюдателей УЕФА вошли такие эксперты, как Деян Станкович, Алекс Фергюсон и Иоанн Лупеску.