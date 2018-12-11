УЄФА оголосила претендентів на потрапляння в символічну збірну року
Київ • УНН
КИЇВ. 11 грудня. УНН. Офіційний сайт УЄФА відкрив голосування за потраплянням до символічної збірної 2018 року, повідомляє УНН.
До списку гравців за яких можна проголосувати потрапили 50 чоловік:
Воротарі: Аліссон (“Ліверпуль”), Уго Льоріс (“Тоттенхем”), Кейлор Навас (“Реал”), Ян Облак (“Атлетіко”), Марк-Андре тер Штеген (“Барселона”).
Захисники: Джорджо К’єлліні (“Ювентус”), Хосе Хіменес, Дієго Годін, Люка Ернандес (всі — “Атлетіко”), Йозуа Кімміх (“Баварія”), Каліду Кулібалі (“Наполі”), Костас Манолас (“Рома”), Марсело, Серхіо Рамос, Рафаель Варан (всі — “Реал”), Жерар Піке, Самюель Умтіті, Жорді Альба (усі — “Барселона”), Джон Стоунз (“Манчестер Сіті”), Віргіл ван Дейк (“Ліверпуль”).
Півзахисники: Каземіро, Іско, Тоні Кроос, Лука Модріч (всі — “Реал”), Кевін де Брюйне, Давид Сільва (обидва — “Манчестер Сіті”), Еден Азар, Нгола Канте (обидва — “Челсі”), Джеймс Мілнер (“Ліверпуль”), Сауль Ньїгес (“Атлетіко”), Дімітрі Пайєт, Флоріан Товен (обидва — “Марсель”), Міралем П’яніч (“Ювентус”), Поль Погба (“Манчестер Юнайтед”), Іван Ракітіч (“Барселона”).
Нападники: Гарет Бейл (“Реал”), Едінсон Кавані, Кіліан Мбаппе, Неймар (всі — “ПСЖ”), Пауло Дібала, Кріштіану Роналду (обидва — “Ювентус”), Едін Джеко (“Рома”), Роберто Фірміно, Садьо Мане, Мохамед Салах (всі — “Ліверпуль”), Антуан Грізманн (“Атлетіко”), Харрі Кейн (“Тоттенхем”), Роберт Левандовскі (“Баварія”), Ліонель Мессі, Луїс Суарес (обидва — “Барселона”).
Відзначимо, що найбільшу клубну чисельність представляє мадридський “Реал” (9 гравців), каталонська “Барселона” (7) та “Ліверпуль” (6).
Крім того додамо, в голосуванні може взяти участь кожен охочий.