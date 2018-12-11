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УЕФА объявила претендентов на попадание в символическую сборную года

Киев • УНН

 • 8472 просмотра

КИЕВ. 11 декабря. УНН. Официальный сайт УЕФА открыл голосования за попаданием в символическую сборную 2018 года, сообщает УНН.

УЕФА объявила претендентов на попадание в символическую сборную года

В список игроков за которых можно проголосовать попали 50 человек:

Вратари: Алиссон (“Ливерпуль”), Уго Льорис (“Тоттенхэм”), Навас (“Реал”), Облак (“Атлетико”), Марк-Андре тер Штеген (“Барселона”).

Защитники: Джорджо Кьеллини (“Ювентус”), Хосе Хименес, Годин, Люка Эрнандес (все — “Атлетико”), Йозуа Киммо (“Бавария”), Калиду Кулибали (“Наполи”), Манолас (“Рома”), Марсело, Серхио Рамос, Рафаэль Варан (все — “Реал”), Жерар Пике, Самюэль Умтити, Жорди Альба (все — “Барселона”), Стоунз (“Манчестер Сити”), Виргил ван Дейк (“Ливерпуль”).

Полузащитники: Каземиро, Иско, Тони Кроос, Лука Модрич (все — “Реал”), Кевин де Брюйне, Давид Сильва (оба — “Манчестер Сити”), Эден Азар, Нгола Канте (оба — “Челси”), Джеймс Милнер ( “Ливерпуль”), Сауль Ньигес (“Атлетико”), Димитри Пайет, Флориан Товен (оба — “Марсель”), Миралем Пьянич (“Ювентус”), Погба (“Манчестер Юнайтед”), Иван Ракитич (“Барселона”).

Нападающие: Гарет Бэйл (“Реал”), Эдинсон Кавани, Килиан Мбаппе, Неймар (все — “ПСЖ”), Дибала, Криштиану Роналду (оба — “Ювентус”), Эдин Джеко (“Рома”), Фирмино, Садьо Мане, Мохамед Салах (все — “Ливерпуль”), Гризманн (“Атлетико”), Кейн (“Тоттенхэм”), Роберт Левандовски (“Бавария”), Лионель Месси, Луис Суарес (оба — “Барселона”).
Отметим, что наибольшую клубную численность представляет мадридский “Реал” (9 игроков), каталонская “Барселона” (7) и “Ливерпуль” (6).

Кроме того добавим, в голосовании может принять участие каждый желающий.

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