УЄФА обрав символічну збірну стартового туру Ліги чемпіонів
Київ • УНН
КИЇВ. 16 вересня. УНН. Союз європейських футбольних асоціацій назвав символічну збірну стартового туру групової стадії Ліги чемпіонів, передає УНН.
Деталі
Символічна збірна 1-го туру групового етапу Ліги чемпіонів виглядає так:
воротар — Майк Меньян (“Мілан”);
захисники — Алекс Сандро (“Ювентус”), Крістіано (“Шериф”), Ніколас Отаменді (“Бенфіка”), Жоау Канселу (“Манчестер Сіті”);
півзахисники — Крістофер Нкунку (“Лейпциг”), Джуд Беллінгем (“Боруссія”, Дортмунд), Джордан Гендерсон (“Ліверпуль”);
нападники — Себастьян Алле (“Аякс”), Роберт Левандовський (“Баварія”), Антоні (“Аякс”).
Варто зазначити, що другий тур групового раунду турніру пройде 28-29 вересня.
Що передувало цьому
Зінченко взяв участь у перемозі в матчі з дев’ятьма голами.